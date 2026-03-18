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Tchad : TEDx Moursal lance le défi de « Réimaginer » l’avenir lors de sa 2ᵉ édition


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 18 Mars 2026


​Le 18 mars 2026, TEDx Moursal a annoncé la tenue de sa deuxième édition, prévue du 27 au 28 mars 2026 à l’ONAMA, dans la salle rouge, lors d’une conférence de presse organisée à N’Djamena. Placée sous le thème « REIMAGINE », cette rencontre marque le point de départ d’une initiative ambitieuse visant à repenser les modèles de développement du Tchad à travers l’innovation et l’échange d’idées.


Tchad : TEDx Moursal lance le défi de « Réimaginer » l’avenir lors de sa 2ᵉ édition
L’événement s’est déroulé dans les locaux de TEDx Moursal, en présence de plusieurs acteurs des milieux intellectuel, médiatique et entrepreneurial.

Lors de cette conférence, le président de TEDx Moursal, Ramadji Judicaël, a souligné l’importance de placer l’innovation au cœur des réflexions. Fort du succès de la première édition, TEDx Moursal revient avec une ambition renforcée : stimuler une réflexion audacieuse sur l’avenir collectif du pays.

Il a également rappelé que TED est une organisation américaine à but non lucratif créée en 1984, qui organise des conférences à travers le monde afin de partager des idées capables de contribuer positivement au changement. À l’origine, l’acronyme TED signifiait Technology, Entertainment, Design, et les premières conférences étaient centrées sur la technologie. Progressivement, elles se sont ouvertes à d’autres domaines tels que les arts, la science, la philosophie, le sport, le bien-être, la nutrition ou encore l’entrepreneuriat.

Ramadji Judicaël a précisé que depuis 2009, les conférences TEDx sont organisées de manière indépendante à travers le monde afin de toucher différentes communautés, tout en restant rattachées à l’esprit et aux standards de TED.

Selon lui, le thème « REIMAGINE » invite les citoyens à ne plus être de simples observateurs des mutations mondiales, mais à devenir de véritables acteurs du changement. Il s’agit d’explorer des solutions innovantes et de remettre en question les paradigmes traditionnels afin de bâtir un avenir plus inclusif.

Pendant deux jours, la capitale tchadienne vibrera au rythme de conférences, performances artistiques et échanges interactifs. Les organisateurs annoncent la participation de speakers variés, notamment des entrepreneurs, des leaders communautaires, de jeunes talents ainsi que des intervenants nationaux et internationaux.

Chaque intervenant disposera d’un maximum de 18 minutes pour présenter une idée forte, avec pour objectifs : inspirer le changement à travers des idées puissantes ; promouvoir l’innovation locale et africaine ; créer un espace de dialogue multidisciplinaire au cœur de N’Djamena.

Vers un impact durable

Ramadji Judicaël a indiqué qu’au-delà des interventions, TEDx Moursal 2026 ambitionne de laisser une empreinte durable sur l’écosystème intellectuel et entrepreneurial du Tchad.

Avec le soutien de partenaires institutionnels, notamment le Bureau diplomatique du Royaume des Pays-Bas, ainsi que de médias nationaux tels que l’ONAMA, Toumaï TV, MNRTV, ETV et Success Media TV, l’événement se positionne comme un rendez-vous incontournable de l’innovation au Tchad.

TEDx Moursal 2026 entend aller au-delà de la simple réflexion. Comme le résume l’organisation, l’objectif est désormais de « penser autrement et agir autrement » afin de contribuer à la transformation durable de la société tchadienne.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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