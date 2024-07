Tchad - Tabarka : Des résultats probants sur le site de résilience grâce aux demi-lunes et à la collaboration

Les demi-lunes, ces fossés en forme de croissant creusés sur les versants des collines, permettent de retenir l'eau de pluie et de réduire l'érosion des sols. Sur le site de Tabarka, cette technique ancestrale a été revisitée et adaptée aux conditions locales, en collaboration avec les agriculteurs. Les résultats sont probants : les sols retrouvent leur fertilité, la végétation se développe et les rendements agricoles s'améliorent.



La réussite du site de Tabarka repose sur une collaboration étroite entre les différents acteurs impliqués. Les agriculteurs, premiers bénéficiaires du projet, ont été formés aux techniques de construction et d'entretien des demi-lunes. L'ONG Al Takhadoum a apporté son expertise technique et son soutien logistique, tandis que le gouvernement tchadien et le PAM ont assuré le financement et l'accompagnement du projet.



Les résultats positifs obtenus à Tabarka démontrent le potentiel des demi-lunes et des approches collaboratives pour la résilience des communautés face à la dégradation des sols et aux effets du changement climatique. Ce modèle pourrait être reproduit dans d'autres régions du Tchad et du Sahel, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à l'amélioration des conditions de vie des populations.



En résumé, le site de résilience de Tabarka constitue un exemple concret de la réussite d'une initiative de restauration des sols basée sur les demi-lunes et la collaboration entre les acteurs locaux, les ONG et les institutions gouvernementales.



Pour rappel, le financement de cette initiative a été assuré par la Corée du Sud. C’est un projet du gouvernement du Tchad mis en œuvre grâce à l’expertise agricole du PAM et de l’ONG Al Takhadoum. L’objectif des aménagements du site de Tabarka est de favoriser la sécurité alimentaire et nutritive des bénéficiaires.