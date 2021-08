Tchad : "Team Mercato Footing" annonce la 3e édition de la marche sportive le 14 août

L'événement aura lieu le 14 août 2021 et vise à réunir les jeunes pour donner une autre image du pays à l'international.



Nadjirambaye Nelngar Maxime, membre du Team Mercato, explique que "les situations actuelles du Tchad, notamment les crises sociales, professionnelles et économiques, produisent des effets sur le climat social et celui de travail (...) Les évènements politiques donnent une mauvaise image au pays et au déploiement des compétences".



Le "Team Mercato Footing" entend apporter sa contribution à travers le bon comportement et des initiatives au sein de la société liées au sport.



La marche sportive sera encadrée par la police nationale, la police municipale et la gendarmerie, sans oublier l'équipe médicale, précise Brahim Abderrahim.