Tchad : Technidev soutient l'école d'excellence avec des outils informatiques

Lors de la cérémonie, le représentant de Technidev, M. Hamid Youssouf, a expliqué que l'objectif principal de cette intervention était d'installer ces outils dans la salle informatique de l'école pour initier les élèves aux bases de l'informatique. Il a souligné que cette initiative est portée par Technidev, une ONG nationale qui promeut la technologie et l'innovation.



M. Hamid Youssouf a également évoqué une récente symposium visant à améliorer le système éducatif tchadien, au cours duquel l'École Excellence a été désignée comme modèle. Cette école offre un environnement propice à l'éducation, notamment en encourageant la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Il a noté que, généralement, les garçons ont plus d'opportunités de poursuivre leurs études comparativement aux filles, souvent confrontées à divers obstacles qui entravent leur parcours scolaire.



Il a insisté sur la nécessité d'organiser des ateliers de sensibilisation pour combattre les stéréotypes qui limitent l'accès des filles à l'éducation et a proposé d'intégrer des thèmes spécifiques pour améliorer la qualité des études. Il a également appelé à la création d'un environnement adapté à la nouvelle technologie, en commençant par des bases telles que l'utilisation du clavier, PowerPoint, Excel et Internet.



M. Hamid Youssouf a rappelé que nous sommes au 21ème siècle, une ère où le numérique est incontournable, et a encouragé les élèves à maîtriser ces outils pour s'assurer un avenir prometteur. Il a également annoncé que dès le lendemain, les cours en vidéo seraient disponibles pour aider les élèves à rattraper les leçons manquées.



Le directeur de l'école, M. Khalid Fadoul Doutoum, a exprimé sa gratitude envers Technidev pour ce soutien significatif. Il a exhorté les élèves à profiter pleinement de cette opportunité et s'est engagé, devant le représentant de Technidev, à maintenir ces outils en bon état.