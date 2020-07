Tchad : Tigo Remontada 2020, une promo rien que pour vous !

Tigo toujours présent auprès de son aimable clientèle revient, après le confinement et l’impact de la Covid-19, avec une nouvelle promotion TIGO REMONTADA pour vous faire gagner encore plus de lots : des motos, des écrans TV, des téléphones et plein d’autres surprises…



Pour y participer, il suffit de vous inscrire gratuitement sur *555#.



1F consommé = 1 point enregistré.



Cumulez des points et soyez parmi les heureux gagnants. Inscrivez-vous et augmentez vos chances de GAGNER.



Info points sur *128#



https://www.td.tigo.com/tigo/promo/promo-remontada.html



Tigo, le réseau N°1 au TCHAD !