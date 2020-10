TCHAD Tchad : Tigo et le Syndicat des éleveurs élargissent la sécurisation des fonds dans les marchés de bétails de Gaba et Mao

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Octobre 2020



Partenaires de longue date, Tigo Tchad et le SNCECBT (Syndicat National des Commerçants, Eleveurs et Convoyeurs de Bé- tails du Tchad), ont mis en place depuis 2015 toutes les conditions pour sécuriser les fonds des éleveurs, commerçants et convoyeurs de bétails grâce au service de monnaie électronique Tigo Cash. Douze (12) agences Tigo Cash avaient été installées dans le pays pour permettre le transfert et la réception d’argent. Deux autres viennent d’être inaugurées dans les marchés de bétails nouvellement construits à Gaba (Bahr El Gazel) et à Mao (Kanem).

Tout a commencé en 2015 lorsque Tigo Tchad et le SNCECBT avaient décidé de s’attaquer au problème de sécurisation des fonds des commerçants, éleveurs et convoyeurs de bétails victimes de braqueurs, coupeurs de route et Boko Haram.



A cet effet, des agences Tigo Cash avaient été installés dans les marchés des provinces suivantes:

- Moyen-Chari (Roro)

- Mandoul (Peni et Goundi)

- Tandjilé (Beré)

- Chari-Baguirmi (Dourbali)

- Salamat (Amtiman)

- Batha (Ati, Oum Hadjer et Koundjourou)

- Bahr El Gazel (Moussoro)

- Hadjer Lamis (Moïto)

- Mayo Kebbi Est (Pont Carol)



De plus, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale, Tigo avait offert des forages d’eau potable aux marchés de Roro et de Moussoro.



Cinq ans après le début de leur collaboration, Tigo et le SNCECBT ont signé un accord d’extension de leur partenariat le 8 octobre 2020 pour permettre de couvrir tous les marchés de bétail du Tchad et offrir des solutions numériques de pointe aux éleveurs, convoyeurs, commerçants, bouchers et tous les acteurs du secteur de l’élevage, fer de lance de l’économie tchadienne.



Le DG de Tigo Tchad M. Mohammed Dkhissi et le Président du SNCECBT M. Mahamat Nour Mahamat Zène signant l’accord d’extension du partenariat.

Inauguration à Gaba



Ce mardi 13 octobre 2020, le marché de bétail de Gaba, localité du Bahr El Gazel se trouvant à environ 45 km du chef-lieu Moussoro, a connu une grande affluence: éleveurs, commerçants, autorités de la région et population locale s’y sont retrouvés. Flambant neuf, ce marché a été construit par le projet PRAPS (Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel) du Ministère de L'Elevage et des Productions Animales.



Un local a été spécialement construit pour accueillir l’agence Tigo Cash.



Agence Tigo Cash construite dans chaque marché



Officiant la cérémonie, le chef de bureau du département de Bahr El Gazel Sud, M. Youssouf Adoum, représentant le préfet, a félicité les actions de la téléphonie mobile Tigo et exhorte tous les acteurs impliqués dans les transactions d'argent au marché de bétail d'utiliser ce service pouvant garantir la préservation des moyens financiers.



Le président du SNCECBT, M. Mahamat Nour Mahamat Zène, a pris la parole pour réaffirmer la disponibilité des membres de son organisation à utiliser le service Tigo Cash.



M. Issa Abdraman Tchoungouli, Maire de Moussoro, ainsi que d’autres personnalités présentes à la cérémonie, ont salué l’engagement de Tigo dans la sécurisation de l’argent et attiré l’attention sur le danger de se promener avec de l’argent liquide. Les représentants de Tigo ont incité la population à se tourner vers Tigo Cash, un service rapide, garanti et disponible sur l’ensemble du territoire national.

Nouvelle agence à Mao



Le lendemain, mercredi 14 octobre, c’est le jour de marché de bétail à Mao qui dispose également d’un marché neuf identique à celui de Gaba. Une foule importante est venue assister au lancement des activités de Tigo Cash, en présence des autorités locales, notamment le Sous-Préfet, le président du Comité de Gestion du Marché, le Chef de Secteur du Ministère de l’élevage et le représentant du Maire de la ville.



Le président du Comité de Gestion du Marché a remercié Tigo pour avoir connecté le nouveau marché de Mao aux autres marchés par le système de transfert d’argent. A travers cette initiative, Tigo apporte un grand soulagement au problème d’insécurité que rencontrent les commerçants et convoyeurs de bétails pendant leurs déplacements.



Il faut rappeler que le Tchad compte plus de 125 millions de têtes de bétails et est le 3ème pays au cheptel le plus important en Afrique. L’élevage emploie 40% de la population active dont 80% de la population rurale, soit près de 4,5 millions de personnes qui vivent directement ou indirectement de l’élevage.



Le secteur représente 51% environ des exportations hors pétrole, le bétail étant exporté notamment dans la sous région.

Tigo Cash est un service de monnaie électronique permettant aux abonnés de disposer d’un compte, d’y faire des dépôts et des retraits d’argent, d’envoyer de l’argent, d’acheter du crédit (avec 100% de bonus) ou des forfaits (50% de MB en plus pour les forfaits Internet), de payer ses courses au supermarché, aux stations Total, de payer ses abonnements SNE et Canal+. Il permet également aux organisations de payer en masse les salaires.





