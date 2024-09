Tchad : TikTok, un terrain de jeu pour les haineux ?

Les dérives de TikTok au Tchad

Cyberintimidation et harcèlement en ligne: De nombreux utilisateurs sont victimes d'insultes, de menaces et de harcèlement en ligne. Les contenus diffamatoires et les fausses informations se propagent rapidement sur la plateforme, nuisant à la réputation des individus.

Polarisation des opinions: TikTok contribue à polariser les débats et à exacerber les tensions sociales. Les utilisateurs tendent à se retrancher dans leurs cercles respectifs, renforçant ainsi les clivages existants.

Manque de responsabilité: La facilité avec laquelle on peut publier du contenu sur TikTok encourage certains utilisateurs à adopter des comportements irresponsables et à ne pas mesurer les conséquences de leurs actes.



Origines du Problème

Cette dérive s'explique par plusieurs facteurs. L'absence de supervision adéquate de la plateforme au Tchad permet aux utilisateurs d'évoluer sans contraintes. Beaucoup ne réalisent pas l'impact de leurs actions en ligne ni les conséquences éventuelles de leurs propos. Le climat général de tension dans le pays encourage certains à exprimer leurs opinions de manière agressive et offensante.



Nécessité de Régulations

Face à cette situation, il est crucial que les autorités tchadiennes prennent des mesures pour encadrer l’utilisation de TikTok et d'autres réseaux sociaux. Cela pourrait inclure l’éducation et sensibilisation et la mise en place de régulations.



TikTok, comme tout outil, peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient. Il est de la responsabilité de chacun de faire en sorte que cette plateforme soit un espace de partage et de dialogue constructif. Les autorités, les éducateurs et les parents ont un rôle crucial à jouer pour garantir une utilisation responsable des réseaux sociaux et protéger les utilisateurs, notamment les plus jeunes, des dangers d'internet.