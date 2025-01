Tchad-Togo : Rencontre entre le Maréchal Déby et l'émissaire de Faure Gnassingbé

Bien que le contenu du message n'ait pas été divulgué, la visite de l'émissaire s'inscrit dans le cadre du renforcement des échanges bilatéraux et de l'amitié personnelle entre les deux chefs d'État. Le Togo et le Tchad, partageant des intérêts communs en matière de sécurité et de développement, entretiennent des liens d'amitié solides et une coopération bilatérale fructueuse.

Échanges et Reconnaissance

Au cours de l'audience, le Maréchal Déby a exprimé sa gratitude envers le Président Faure Gnassingbé pour son engagement envers l'Afrique et son soutien aux initiatives de paix régionales. Les deux dirigeants ont également évoqué les défis auxquels sont confrontés le Tchad, le Togo et l'Afrique dans son ensemble.

Présence de Collaborateurs

L'audience s'est déroulée en présence du Chef de la diplomatie tchadienne et des proches collaborateurs du Chef de l'État, soulignant l'importance de ces discussions pour la politique étrangère du Tchad.

Évaluation de la Coopération Bilatérale

À l'issue de la rencontre, Pascal Bodjona a salué la coopération bilatérale entre le Tchad et le Togo, soulignant la nécessité de sa redynamisation. Dans un environnement politique et sécuritaire complexe, le dialogue et la coopération restent essentiels pour bâtir un avenir commun prospère.

Conclusion

Cette rencontre illustre l'engagement des deux pays à maintenir des échanges fréquents et constructifs, tant par le biais de communications écrites que de rencontres au sommet entre leurs dirigeants. Le Tchad et le Togo continuent de travailler ensemble pour relever les défis régionaux et promouvoir la paix et le développement.