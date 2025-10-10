Tchad : Trois projets climatiques majeurs approuvés par le fonds vert pour le climat

L'information a été rendue publique ce vendredi 10 octobre 2025 à Sarh par Ndilabaye Ngarlabaye Ngarmadji, Point Focal du Comité Multisectoriel pour la Réduction des Risques de Catastrophes (CMRRC) de Sarh.
Les Trois Projets Validés
Parmi les 16 pays africains participants à l'atelier, le Tchad s'est distingué en voyant l'ensemble de ses propositions validées par les experts du FVC et de la Commission Climat de la CEEAC.
Prochaine Étape : Finalisation des Notes Conceptuelles
Ndilabaye Ngarlabaye Ngarmadji a salué ce résultat, le qualifiant d'« avancée majeure » pour la province du Moyen-Chari, car ces initiatives promettent de nouvelles perspectives pour le développement durable et la paix.
Pour que ces projets soient définitivement validés et financés, le Point Focal a lancé un appel pressant aux autorités administratives locales pour les aider à finaliser rapidement les notes conceptuelles requises. Il a également exprimé sa gratitude envers l'Union Africaine et la CEEAC pour leur accompagnement dans ce processus.