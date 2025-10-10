Tchad : Trois projets climatiques majeurs approuvés par le fonds vert pour le climat

Les Trois Projets Validés

Nom du Projet Coût Estimé Durée Objectif Principal Zone Couverte Accès à l'Eau Potable 5 millions de dollars 5 ans Améliorer l’approvisionnement en eau. Ville de Sarh Renforcement de la Résilience Climatique 8,5 millions de dollars 6 ans Aider les populations à faire face aux effets du changement climatique. Moyen-Chari Consolidation de la Paix et de la Sécurité par la Résilience Climatique 12 millions de dollars 5 ans Renforcer la stabilité sociale et protéger l’environnement. Moyen-Chari, Mandoul, Logone Occidental et Oriental

Prochaine Étape : Finalisation des Notes Conceptuelles

L'information a été rendue publique ce vendredi 10 octobre 2025 à Sarh par Ndilabaye Ngarlabaye Ngarmadji, Point Focal du Comité Multisectoriel pour la Réduction des Risques de Catastrophes (CMRRC) de Sarh.Parmi les 16 pays africains participants à l'atelier, le Tchad s'est distingué en voyant l'ensemble de ses propositions validées par les experts du FVC et de la Commission Climat de la CEEAC.Ndilabaye Ngarlabaye Ngarmadji a salué ce résultat, le qualifiant d'« avancée majeure » pour la province du Moyen-Chari, car ces initiatives promettent de nouvelles perspectives pour le développement durable et la paix.Pour que ces projets soient définitivement validés et financés, le Point Focal a lancé un appel pressant aux autorités administratives locales pour les aider à finaliser rapidement les notes conceptuelles requises. Il a également exprimé sa gratitude envers l'Union Africaine et la CEEAC pour leur accompagnement dans ce processus.