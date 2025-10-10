Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Trois projets climatiques majeurs approuvés par le fonds vert pour le climat


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 10 Octobre 2025


Le Tchad a marqué un succès significatif en obtenant l'approbation de trois projets climatiques majeurs par le Fonds Vert pour le Climat (FVC) lors d'un atelier régional sur la résilience organisé au Caire (Égypte) du 24 au 26 septembre.


Tchad : Trois projets climatiques majeurs approuvés par le fonds vert pour le climat


  L'information a été rendue publique ce vendredi 10 octobre 2025 à Sarh par Ndilabaye Ngarlabaye Ngarmadji, Point Focal du Comité Multisectoriel pour la Réduction des Risques de Catastrophes (CMRRC) de Sarh.
 

Les Trois Projets Validés

 
Parmi les 16 pays africains participants à l'atelier, le Tchad s'est distingué en voyant l'ensemble de ses propositions validées par les experts du FVC et de la Commission Climat de la CEEAC.
 
Nom du Projet Coût Estimé Durée Objectif Principal Zone Couverte
Accès à l'Eau Potable 5 millions de dollars 5 ans Améliorer l’approvisionnement en eau. Ville de Sarh
Renforcement de la Résilience Climatique 8,5 millions de dollars 6 ans Aider les populations à faire face aux effets du changement climatique. Moyen-Chari
Consolidation de la Paix et de la Sécurité par la Résilience Climatique 12 millions de dollars 5 ans Renforcer la stabilité sociale et protéger l’environnement. Moyen-Chari, Mandoul, Logone Occidental et Oriental
 
 
 

Prochaine Étape : Finalisation des Notes Conceptuelles

 
Ndilabaye Ngarlabaye Ngarmadji a salué ce résultat, le qualifiant d'« avancée majeure » pour la province du Moyen-Chari, car ces initiatives promettent de nouvelles perspectives pour le développement durable et la paix.
  Pour que ces projets soient définitivement validés et financés, le Point Focal a lancé un appel pressant aux autorités administratives locales pour les aider à finaliser rapidement les notes conceptuelles requises. Il a également exprimé sa gratitude envers l'Union Africaine et la CEEAC pour leur accompagnement dans ce processus.
 



