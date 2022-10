Tchad : Tshisekedi déplore le "dérapage dramatique" et appelle à sauver le processus de transition

Le chef de l'État a fait cette déclaration dans son discours d'ouverture de la 2ème session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC ouverte à Kinshasa ce mardi 25 octobre 2020.



Le président Tshisekedi a indiqué que la CEEAC et l'Union africaine ont soutenu la première phase de la transition tchadienne et salué la tenue du dialogue national ayant planté le décor institutionnel et politique pour l'organisation prochaine d'élections pacifiques et crédibles dans un délai raisonnable.



Dès la fin de ce dialogue couronné de succès par un large consensus, voilà que la crise politique est réapparue, a dit le chef de l'État, ajoutant que l'espoir d'un renouveau démocratique au Tchad, sur fond de réconciliation nationale s'est ainsi éloigné.



Le président Tshisekedi a déploré un dérapage dramatique au cours des évènements du 20 octobre.



La CEEAC compte 11 pays membres à savoir l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et principe, et le Tchad.