Tchad/Turkiye : Panel sur le terrorisme animé par le Ministre d’État Dr Abdoulaye Sabre Fadoul à Antalya

Invité à s'exprimer en premier, le Ministre d'État a souligné la complexité de la lutte contre le terrorisme, déclarant : « Malheureusement, le plus souvent, les États sont plus tentés par des actions unilatérales. » Il a appelé à la nécessité de mutualiser les efforts et de coopérer plus étroitement entre nations pour lutter efficacement contre ce fléau.

Facteurs Alimentant le Terrorisme Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a abordé les causes profondes du terrorisme, mettant en lumière la pauvreté comme l'une des principales causes qui alimentent ce phénomène. Il a insisté sur l'importance de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, afin de les détourner des tentations offertes par les organisations terroristes qui exploitent la précarité pour recruter de nouveaux combattants.

Rôle du Tchad dans la Lutte Anti-Terroriste En développant son propos, le Ministre a fourni un aperçu détaillé du rôle actif du Tchad dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, notamment au Mali et dans la zone du bassin du Lac-Tchad. Sa présentation a été bien reçue par le public, qui a pu poser des questions aux différents panelistes.

Interaction avec le Public L'intervention de Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a suscité un vif intérêt parmi les participants, qui ont interagi avec les experts présents en posant des questions. Les panelistes ont répondu de manière satisfaisante, favorisant un dialogue constructif autour des défis et des solutions à envisager dans la lutte contre le terrorisme.