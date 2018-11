Tchad : UBA vient en aide à l’unité nutritionnelle thérapeutique

La fondation UBA a offert ce vendredi 23 novembre 2018 un don à l’unité nutritionnelle thérapeutique de l'hôpital de la mère et de l’enfant, dans le 2ème arrondissement de N’Djamena.



Le don est entre autres composé de moustiquaires, de cartons de savon, de couvertures, de cartons de pommade et de cartons d’eau. Il a été remis par le directeur de la clientèle institutionnelle, Traoré Adamo. Ce n’est pas pour la première qu’UBA offre des dons aux personnes vulnérables.



Selon Bering Nathan, responsable de l’unité nutritionnelle thérapeutique, le don d’UBA répond aux besoins des mères et aidera les enfants touchés par la malnutrition à se rétablir.



Il lance un appel aux institutions à suivre le même exemple qu’UBA afin de sauver les enfants atteints de malnutrition.