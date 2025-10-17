Tchad - UNESCO : L'Ambassadeur du Tchad présente ses lettres de créance

Les lacs d’Ounianga

Le massif de l’Ennedi

Le parc national de Sena Oura, situé dans la province du Mayo-Kebbi/Ouest.

Lors de cette rencontre, Mme Azoulay a exprimé ses vœux de pleine réussite au nouvel ambassadeur et a réaffirmé l'engagement de l'UNESCO à travailler étroitement avec le Tchad. L'ambassadeur Makaila a salué le parcours remarquable de la Directrice générale et a réitéré la détermination de son pays à atteindre les Objectifs de Développement Durable, tout en mettant l'accent sur la protection du patrimoine et la promotion de l'éducation pour tous.Les échanges ont également porté sur la protection et la sauvegarde des sites tchadiens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment :L’ambassadeur a souligné l'importance de ces sites pour la culture et l'identité du Tchad.Enfin, la discussion a abordé l'avancée du projet d'inscription du Gournna au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mettant en lumière l'engagement du Tchad à préserver ses traditions et son héritage culturel.Cette rencontre marque une étape significative dans la coopération entre le Tchad et l'UNESCO, avec l'espoir d'une collaboration fructueuse au service du développement durable et de la préservation du patrimoine.