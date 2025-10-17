Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - UNESCO : L'Ambassadeur du Tchad présente ses lettres de créance


Alwihda Info | Par - 17 Octobre 2025


Ce jeudi 16 octobre 2025, SEM. Ahmad Makaila, Ambassadeur du Tchad en France et Représentant permanent du Tchad auprès de l'UNESCO, a présenté ses lettres de créance à Madame Audrey Azoulay, Directrice Générale de l'UNESCO.


Tchad - UNESCO : L'Ambassadeur du Tchad présente ses lettres de créance


  Lors de cette rencontre, Mme Azoulay a exprimé ses vœux de pleine réussite au nouvel ambassadeur et a réaffirmé l'engagement de l'UNESCO à travailler étroitement avec le Tchad. L'ambassadeur Makaila a salué le parcours remarquable de la Directrice générale et a réitéré la détermination de son pays à atteindre les Objectifs de Développement Durable, tout en mettant l'accent sur la protection du patrimoine et la promotion de l'éducation pour tous.

 

Les échanges ont également porté sur la protection et la sauvegarde des sites tchadiens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment :
  • Les lacs d’Ounianga
  • Le massif de l’Ennedi
  • Le parc national de Sena Oura, situé dans la province du Mayo-Kebbi/Ouest.
L’ambassadeur a souligné l'importance de ces sites pour la culture et l'identité du Tchad.

 

Enfin, la discussion a abordé l'avancée du projet d'inscription du Gournna au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mettant en lumière l'engagement du Tchad à préserver ses traditions et son héritage culturel.
 
Cette rencontre marque une étape significative dans la coopération entre le Tchad et l'UNESCO, avec l'espoir d'une collaboration fructueuse au service du développement durable et de la préservation du patrimoine.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/10/2025

Tchad : à Pala, la Société Tchadienne des Eaux reçoit un groupe électrogène de 330 kVA

Tchad : à Pala, la Société Tchadienne des Eaux reçoit un groupe électrogène de 330 kVA

Tchad : à Bédjondo, célébration de la Journée mondiale de la femme rurale Tchad : à Bédjondo, célébration de la Journée mondiale de la femme rurale 16/10/2025

Populaires

Tchad : viagra et vody, un marché florissant

16/10/2025

حملة الإيسيسكو في تشاد تواصل نشر ثقافة السلام والتعايش داخل المدارس

16/10/2025

Tchad : les gens changent-ils vraiment ou c’est juste les circonstances ?

16/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? 10/10/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter