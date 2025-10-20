Alwihda Info
TCHAD

Tchad - USA : Partenariat stratégique avec SolCaribe pour la modernisation du réseau électrique national


Alwihda Info | Par - 20 Octobre 2025


Une réunion de haut niveau s’est tenue ce vendredi 17 octobre 2025 à l’Ambassade du Tchad à Washington, D.C., entre une délégation gouvernementale tchadienne et les représentants de la société SolCaribe Energy Consultants.


  La délégation tchadienne était conduite par Passale Kanabe Marcelin, Ministre de l'Eau et de l'Énergie, et Fatima Haram Acyl, Ministre déléguée auprès du Ministre d'État, chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération Internationale.

 
  • Projet Présenté : SolCaribe a présenté un projet ambitieux portant sur la construction d'un réseau national de transport de l'énergie électrique.
  • Volet Renforcement des Capacités : Le projet comprend également un volet important de renforcement des capacités des techniciens du ministère, alliant transfert de technologie et développement de l'expertise locale.
 



Soutien du Gouvernement et Prochaines Étapes

 
Le Ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passale Kanabe Marcelin, a accueilli très favorablement cette proposition, soulignant qu'elle était en parfaite cohérence avec les objectifs stratégiques du gouvernement, notamment le PND « Tchad Connexion 2030 ».

 
Le Ministre a donné instruction au Secrétariat Général de son département de poursuivre sans délai les discussions techniques avec les équipes de SolCaribe afin d'affiner les détails et d'accélérer les étapes préalables à la mise en œuvre effective du projet.
Peter Kum
