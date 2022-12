Tchad : Un Avis d'Appel d'Offres International (n°452) lancé par le Projet PROLAC-TD (aménagement de polders)

Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un "Don” de la Banque Mondiale pour couvrir les coûts du Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC-TD). Il se propose d'utiliser une partie du montant du don pour effectuer les paiements autorisés au titre du marché relatif aux travaux d’aménagement des polders de Berim et de Mamdi dans la Province du Lac. La Coordination Nationale du PROLAC-TD invite, par le présent Avis d'Appel d'Offres, les candidats remplissant les conditions requises à présenter une offre sous pli fermé pour les travaux d’aménagement des polders de Berim et Mamdi dans la Province du Lac pour un délai d’exécution de six (06) mois en cinq (05) lots distincts suivants (Cf. détail dans le Cahiers des Prescription Techniques Particulières du Dossier d’Appel d’Offres):

Lot 1 : Génie énergétique du polder de Bérim

Lot 2 : Génie civil du polder de Bérim

Lot 3 : Génie énergétique du polder de Mamdi

Lot 4 : Génie civil du polder de Mamdi

Lot 5 : Pistes des polders de Mamdi et Bérim

La passation des marchés sera conduite par l’Appel d’Offres International (AOI) tel que défini dans les « Règlements : Passation des Marchés financés par les Prêts de la BIRD, les Crédits et Don de l’IDA », et ouvert à tous les soumissionnaires des pays éligibles tels que définis dans le Règlement de la Passation des Marchés. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’UGP du Projet et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-dessous tous les jours ouvrables de 08h heures à 15 heures 30 mn, sauf le vendredi de 08 heures à 12 heures (heures locales). Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir un jeu Dossier d’Appel d’Offres complet en Français à l’adresse mentionnée ci-dessous contre paiement d’un montant non remboursable de Cinq Cent Mille (500 000) XAF à l’adresse suivante: Secrétariat de la Coordination de l’UCP du PROLAC-TD sise en Face de l’Ecole de Football au quartier Farcha, ville de N’Djamena, Tel (235) 66 29 70 35 / 66 33 21 97.

Les offres devront être soumises à l’attention de Monsieur le Coordonnateur National de PROLAC-TD à l’adresse ci-dessus au plus tard le 30 janvier 2023 à 10 heures précises (heures locales). La soumission par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptables. Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessus le 30 janvier 2023 à 11 heures. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre d’un montant de 11 000 000 XAF par lot pour les lots 3, 4 et 5 et 18 000 000 XAF par lot pour les lots 1 et 2.



Veuillez télécharger le lien de l'Avis d'appel d'offres international ci-dessous :