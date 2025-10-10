Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Un atelier impulsé par la France pour améliorer l'employabilité des diplômés


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 10 Octobre 2025


Un atelier de restitution des résultats de l'auto-évaluation des programmes de formation s'est tenu ce vendredi 10 octobre 2025 à N’Djaména. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet Fonds Équipe France « Appui à la Professionnalisation de l’Enseignement Supérieur au Tchad » (APES-Tchad).


Tchad : Un atelier impulsé par la France pour améliorer l'employabilité des diplômés


  Ce projet, initié par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle et financé par l'Ambassade de France au Tchad, a un double objectif central :
  1. Améliorer durablement l'employabilité des diplômés.
  2. Réformer la qualité et la professionnalisation des filières de l'enseignement supérieur.


Le projet cible particulièrement les domaines prioritaires de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et des filières agro-sylvo-pastorales, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois durables.
 

Mise en Œuvre et Établissements Pilotes

 
L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est l'opérateur chargé de l'accompagnement de cette ambitieuse réforme. Un représentant de l'AUF a exprimé sa fierté de contribuer à la mise en place d'un système national d'assurance qualité robuste et structurant.


Cinq établissements d'enseignement supérieur sont engagés en tant que pilotes dans cette dynamique :
  • L'Université de Sarh
  • L'Université d'Ati
  • L'Université de Laï
  • L'Université d'Abéché
Le Secrétaire Général du ministère, le Pr. Reounodji Frédéric, a réaffirmé l'engagement de son institution à "accompagner toutes les initiatives qui concourent à l'amélioration continue de la qualité et à la valorisation du capital humain."


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/10/2025

Tchad : SOS Éléphants s'inquiète de la résiliation du partenariat avec APN

Tchad : SOS Éléphants s'inquiète de la résiliation du partenariat avec APN

Tchad : clôture de l'atelier d'information et de concertation des parties prenantes pour la COP30 Tchad : clôture de l'atelier d'information et de concertation des parties prenantes pour la COP30 10/10/2025

Populaires

Tcha : 300 téléphones, 228 armes blanches et des drogues saisis à la prison de Klessoum

09/10/2025

Tchad : Rayskim EDM, le pionnier qui a donné une âme au rap-slam tchadien

09/10/2025

Présidentielle au Cameroun : des sessions de formation en France pour un scrutin apaisé et transparent

09/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 07/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? 06/10/2025 - Gontran Temandang

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter