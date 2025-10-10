Tchad : Un atelier impulsé par la France pour améliorer l'employabilité des diplômés

Ce projet, initié par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle et financé par l'Ambassade de France au Tchad, a un double objectif central :
- Améliorer durablement l'employabilité des diplômés.
- Réformer la qualité et la professionnalisation des filières de l'enseignement supérieur.
Le projet cible particulièrement les domaines prioritaires de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et des filières agro-sylvo-pastorales, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois durables.
Mise en Œuvre et Établissements Pilotes
L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est l'opérateur chargé de l'accompagnement de cette ambitieuse réforme. Un représentant de l'AUF a exprimé sa fierté de contribuer à la mise en place d'un système national d'assurance qualité robuste et structurant.
Cinq établissements d'enseignement supérieur sont engagés en tant que pilotes dans cette dynamique :
- L'Université de Sarh
- L'Université d'Ati
- L'Université de Laï
- L'Université d'Abéché