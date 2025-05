Tchad - Un nouveau souffle pour l'éducation non formelle au Moyen-Chari : Des motos pour aller plus loin

Ces engins à deux roues, remis officiellement lors d'une cérémonie solennelle à Sarh, visent à renforcer la mobilité des responsables chargés du suivi, de la coordination et de la supervision des activités d'alphabétisation et d'éducation non formelle dans la province.



Mme Line Neloum Livorice, Secrétaire Générale de l’Académie du Sud-Est, s’est félicitée de cette dotation. Elle y voit un signe fort d’engagement collectif pour améliorer la qualité de l’éducation : « Ces motos représentent bien plus qu’un simple moyen de transport. Elles symbolisent notre volonté d’être au plus près des apprenants et des formateurs, dans chaque village, dans chaque secteur, pour construire une éducation plus accessible et plus efficace », a-t-elle déclaré.



Elle a insisté sur la nécessité d’utiliser ces motos de manière responsable, exclusivement dans le cadre professionnel. « Chaque enfant du Moyen-Chari mérite une éducation digne, et nous devons leur en donner les moyens. »



Macka Barry, représentant de l’ONG Enfants du Monde, a rappelé que le ProQEB œuvre au Tchad depuis plus de dix ans. Il a salué les efforts conjoints ayant permis de concrétiser cette action : « Ces motos permettront aux équipes éducatives de se rendre régulièrement sur le terrain, de suivre les activités, et de rester connectées avec les besoins réels des communautés. »



Le directeur général du développement du bilinguisme, de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, M. Mbouring Mbah Célestin, a qualifié Enfants du Monde et le ProQEB de "partenaires stratégiques du ministère de l’Éducation nationale.



« Les actions concrètes de ces partenaires ont déjà changé le visage de l’éducation de base dans notre province. Ces motos doivent être utilisées dans un cadre strictement professionnel : elles sont au service de l’école, pas d’un usage personnel ou familial. »



La cérémonie s’est conclue par la remise symbolique des clés par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, M. Abderrahmane Ahmat Bargou. Dans son message, il a lancé un appel aux bénéficiaires



« Soyez exemplaires. Ces motos sont un outil de travail pour appuyer les efforts du terrain, pas un privilège. Votre présence régulière dans les secteurs d’éducation est indispensable à la réussite de cette mission nationale. »



Ce renforcement logistique, bien que modeste, marque un tournant dans la dynamique d’appui aux secteurs souvent négligés de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle. Il incarne l’espoir d’une éducation de qualité, accessible à tous, y compris dans les zones les plus reculées du Moyen-Chari.