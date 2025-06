Tchad : Un partenariat UGP-SOTEM lance des formations gratuites pour 50 000 emplois décents

Ce programme ambitieux vise à renforcer l'employabilité de tous les jeunes tchadiens, qu'ils soient diplômés ou non, en leur permettant d'acquérir des compétences techniques dans des secteurs porteurs de l'économie nationale.





Les filières proposées incluent :



L’électricité et le froid

La plomberie

La menuiserie métallique et bois

La conception virtuelle

La transformation des produits locaux



Ces formations sont conçues pour répondre aux besoins économiques du pays et ouvrir la voie à l'autonomisation durable de la jeunesse.





Les inscriptions débuteront le 23 juin 2025. Les jeunes intéressés pourront déposer leur dossier de candidature auprès des services de l'UGP. Les organisateurs ont assuré que la sélection se fera sur des critères objectifs et inclusifs, sans distinction de sexe ni de niveau d'études.







Le Coordonnateur de l’UGP, Abdoulaye Mahamat Djimet, a salué le soutien du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a fait de la formation technique un levier fondamental pour l'emploi des jeunes. Il a également exprimé sa reconnaissance au Ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, pour son appui constant à la réalisation de cette initiative.







Selon le Coordonnateur de l'UGP, ce nouveau partenariat entre l’UGP et la SOTEM marque un tournant majeur pour l’autonomisation des jeunes tchadiens. Il a lancé un appel vibrant à la jeunesse afin qu'elle saisisse cette opportunité unique de se former gratuitement, de se professionnaliser et de mieux s’intégrer dans le tissu économique national.







De son côté, le Président Directeur Général de SOTEM, Mahamat Hangata, a salué la signature de ce partenariat stratégique. Il a souligné que cette collaboration représente "bien plus qu’un simple acte administratif", mais plutôt un engagement fort à investir dans la jeunesse tchadienne à travers des formations techniques dans des domaines à fort potentiel d’emploi.







Le PDG de SOTEM a également salué la vision du Président Mahamat Idriss Déby Itno, qui mise sur la formation technique et professionnelle comme moteur du développement inclusif et durable du pays. Il a aussi remercié le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïde Hamit Lony, pour son soutien déterminant.







SOTEM s'est engagée pleinement dans cette mission, mettant à disposition son expertise, son réseau et ses infrastructures pour garantir le succès de ce programme porteur d’espoir pour des milliers de jeunes Tchadiens.







La cérémonie s'est conclue par la signature officielle de la convention, marquant ainsi une nouvelle étape pour l'insertion professionnelle de la jeunesse tchadienne.