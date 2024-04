Tchad : Un plan national pour améliorer le secteur de la santé en 2024

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, à l'instar d'autres départements ministériels, a développé une politique nationale de santé alignée sur la vision future du secteur de la santé au Tchad. Cette politique est centrée sur le renforcement de la gouvernance du programme par la mobilisation de tous les acteurs et l'activation effective des instances de coordination telles que le CCI, le CTA/PEV, le GTCV, et le comité interministériel, afin d'améliorer la responsabilité de tous les secteurs concernés.



Le plan souligne également le renforcement des capacités structurelles, humaines et managériales dans la planification et la gestion des ressources financières. Une attention particulière est portée à la collaboration entre les volets programmatiques et la mobilisation des ressources. De plus, il est prévu de mobiliser des ressources humaines supplémentaires sur le terrain pour les activités de vaccination et de renforcer les cadres de concertation et de suivi périodiques des activités.



Parmi les activités clés prévues pour 2024 figurent la gestion des directions des ressources humaines et finances, l'amélioration des prestations de services, la qualité des données, la logistique, l'approvisionnement, ainsi que la planification et la communication. Des initiatives phares comme le plan de relance de la vaccination (Big Catch Up), la formation des points focaux de communication dans les 23 régions et 158 districts sanitaires, une enquête sur les raisons de la non-vaccination au Tchad, et l'introduction des vaccins HPV et hépatite B dès la naissance sont également programmées.



Pour garantir la réussite de la mise en œuvre de ce plan, un budget unique, un cadre de suivi et d'évaluation unifié, ainsi qu'un nouveau pacte entre le gouvernement et tous les acteurs impliqués dans les interventions du secteur de la santé sont envisagés.