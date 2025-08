Tchad : Une apparition mystérieuse intrigue les habitants de Bédjondo, au Mandoul

Selon son témoignage, elle aurait aperçu la forme de la carte du Tchad gravée ou dessinée au sol en pleine matinée. Surprise, elle a aussitôt alerté les membres de la famille et les voisins, venus en nombre constater ce phénomène inhabituel.



Informées, les autorités administratives se sont rendues sur place. Le préfet du département de Mandoul Occidental, Maïmara Abba Adji, accompagné des forces de défense et de sécurité, a effectué une descente pour observer cette apparition qualifiée d’« énigmatique ».



Fait encore plus étonnant : selon les habitants de la concession, la carte aurait disparu le 1er août aux alentours de 18h, avant de réapparaître au même endroit le 2 août vers 9h du matin.



En séjour à Bédjondo, le président du conseil provincial, M. Millet Rombat Frédéric, s’est lui aussi rendu sur les lieux pour constater personnellement ce phénomène difficile à expliquer.