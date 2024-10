Tchad : Une nouvelle voix dans le paysage politique tchadien

Le 18 octobre 2024, le Président national du parti Réveil Panafricain pour le Changement (RPC), Gassim Cherif, a officiellement lancé les activités de sa formation politique lors d'un point de presse tenu dans la salle bleue de l'ONAMA.



Fondements du RPC

Le RPC se présente comme un parti politique engagé à défendre les idéaux africains, mettant l'accent sur l'autodétermination, l'indépendance économique et la libre circulation des biens et des personnes.

Gassim Cherif a déclaré que ces principes ouvrent la voie à un développement durable pour le Tchad et l'Afrique.



Idéologie Panafricaniste

Le président a précisé que le RPC prône une idéologie panafricaniste de gauche visant à améliorer les conditions de vie de chaque citoyen, favoriser l'épanouissement intellectuel et culturel et préserver l'intégrité et l'altérité des individus.



Il a également souligné que le panafricanisme défendu par son parti n'est ni revanchard ni identitaire, mais une philosophie de vie axée sur la réappropriation du destin.



Vision Politique du RPC

Gassim Cherif a exprimé la volonté du RPC de bâtir un Tchad fort et prospère, basé sur la cohésion sociale et l’unité nationale.



Intérêt général

Le RPC entend impulser une nouvelle vision politique, redynamisant l'administration publique avec un leitmotiv d'exemplarité.



Ambition de Refondation

Compte tenu des turbulences politiques que le Tchad a traversées depuis son indépendance, le président du RPC a déclaré que le parti ambitionne de refonder une nouvelle République. Il a encouragé les Tchadiens à travailler ensemble pour bâtir une nation forte et libre.



Conclusion

Ce lancement marque une étape importante pour le RPC, soulignant son engagement à contribuer au développement et à la stabilité du Tchad à travers une vision politique axée sur l'unité et la prospérité.