Tchad : Unité, Tradition et Renouveau : La Communauté Gouley a un nouveau Chef à Sarh

Placée sous l’autorité morale du chef traditionnel urbain de Sarh, Mahamat Moussa Bezo, la cérémonie a rassemblé une foule nombreuse composée de chefs traditionnels venus d’horizons divers, de leaders communautaires, de représentants de l’administration locale ainsi que de membres de la diaspora Gouley.



Le président du comité d’organisation, Djimtola Christian, a retracé avec émotion le parcours historique du peuple Gouley. Il a mis en lumière les valeurs fondatrices de cette communauté : bravoure, hospitalité, dignité et esprit de travail. « Cette installation ne marque pas seulement un changement de leadership, mais elle célèbre aussi la continuité d’un héritage précieux », a-t-il affirmé.



L’un des temps forts de la cérémonie fut la lecture officielle de l’acte de nomination du nouveau chef, Gustave Nangar, un moment ponctué par une salve d’applaudissements nourris de la part de l’assemblée. Prenant ensuite la parole, le chef traditionnel de Sarh, Mahamat Moussa Bezo, a rappelé la solennité et la responsabilité inhérente à cette charge. Il a encouragé le nouveau leader à faire preuve de sagesse, d’humilité, de proximité et d’écoute. « Tu as été choisi par tes frères non pour commander, mais pour servir. Que ton règne soit celui de l’harmonie et du progrès », a-t-il déclaré.





Le chef traditionnel a par ailleurs attiré l’attention sur les défis pressants auxquels la jeunesse fait face, notamment la consommation de boissons frelatées et de stupéfiants. Il a invité le nouveau chef à mettre en place des campagnes de sensibilisation dans les neuf cantons.





Très ému, le nouveau chef, Nangar Gustave, a exprimé sa profonde reconnaissance à l’endroit de sa communauté pour la confiance dont il est investi. « Je prends cet engagement avec la foi d’un serviteur et la détermination d’un bâtisseur », a-t-il lancé, avant d’inviter tous les membres de la communauté Gouley à l’union sacrée autour des valeurs de paix, de fraternité et de développement partagé.





Au-delà des discours et de la solennité, cette cérémonie a aussi été un moment de retrouvailles, de communion culturelle et d’affirmation identitaire pour la communauté Gouley. Elle marque le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire de cette entité dynamique et respectée, qui entend jouer un rôle de premier plan dans le développement de la ville de Sarh et de ses environs.