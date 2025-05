Tchad : Urgence humanitaire à l'Est, appel à la mobilisation immédiate

Le 19 mai 2025, la Ministre a convoqué une réunion de haut niveau, rassemblant les partenaires techniques et financiers ainsi que les principaux acteurs humanitaires, pour faire le point sur la situation.







Une population vulnérable en chiffres



À ce jour, les autorités et les organisations humanitaires ont recensé :



28 510 réfugiés soudanais

38 000 Tchadiens retournés

6 000 migrants nigérians



Toutes ces populations sont confrontées à des conditions de vie extrêmement précaires dans un contexte de pénurie aiguë de ressources.







Un appel à l'action concertée



« Nous devons agir sans délai pour répondre aux besoins urgents en matière de protection sociale, d’alimentation et de santé. Et nous devons le faire ensemble, car la situation se dégrade de jour en jour », a martelé la Ministre Zara Mahamat Issa.





De son côté, la Coordonnatrice Humanitaire par intérim et Représentante de l’OMS Tchad, Dr. Blanche Anya, a réaffirmé l’engagement des Nations Unies et de l’ensemble des partenaires humanitaires. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination et d'optimiser les ressources disponibles, tout en prenant en compte les besoins non seulement des personnes déplacées, mais aussi ceux des communautés hôtes, elles-mêmes fragilisées par cette crise.