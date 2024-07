Tchad: Validation du code d'hygiène révisé pour une meilleure santé publique

La loi portant code d'hygiène du 28 février 2011, âgée de 13 ans, présentait des lacunes face aux mutations socio-économiques et environnementales qu'a connues le Tchad ces dernières années. Cette révision vise à combler ces lacunes et à doter le pays d'un outil juridique plus adapté aux enjeux actuels de santé publique.



L'atelier de validation réunit l'ensemble des acteurs concernés par le code d'hygiène, notamment les ministères sectoriels, les organisations de la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers. L'objectif est de recueillir leurs observations et suggestions pour finaliser la version révisée du code.



Les travaux de l'atelier de validation devraient permettre d'aboutir à un code d'hygiène plus efficace et plus adapté aux besoins du Tchad. Ce code révisé constituera un outil précieux pour la police sanitaire dans sa mission de protection de la santé publique et contribuera à améliorer la santé des populations tchadiennes.



Cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement tchadien pour renforcer son système de santé publique et offrir à ses citoyens les meilleurs services de santé possibles.