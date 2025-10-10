Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Vaste fouille inopinée à la Maison d’Arrêt de Klessoum


Alwihda Info | Par - 10 Octobre 2025


Une vaste fouille mixte inopinée a été menée à l’aube du 9 octobre 2025 à la Maison d’Arrêt de Klessoum à N’Djamena, dans le but d'assainir le milieu carcéral en neutralisant les objets prohibés. L'opération a été supervisée conjointement par les ministères de la Justice et de la Sécurité publique et de l’Immigration.


Tchad : Vaste fouille inopinée à la Maison d’Arrêt de Klessoum


 

Bilan Accablant des Saisies

 
L'opération, menée par des gendarmes, policiers et agents pénitentiaires, a révélé une quantité impressionnante d’objets interdits.
Le bilan des saisies est le suivant :
  • 300 téléphones portables
  • 228 armes blanches
  • 79 cartes SIM
  • 17 doses de stupéfiants
  • 5 litres de drogues (fabriquées par les détenus eux-mêmes)
  • Divers accessoires dangereux
Ces objets, selon les autorités, constituent une menace permanente pour la sécurité des détenus et le bon ordre de l’établissement.




 

Indignation du Procureur et Appel à la Vigilance

 
Le Procureur de la République, Moussa Abdelkerim Saleh, présent sur les lieux, s'est dit indigné par la présence de tels objets dans un milieu sous haute surveillance.

 
Il a martelé l'inadmissibilité que des détenus « utilisent des téléphones pour escroquer des citoyens depuis leurs cellules ». Le magistrat a ainsi rappelé les responsables pénitentiaires à l'ordre, insistant sur le strict respect du règlement intérieur et la nécessité de redoubler de vigilance pour :
  1. Mettre fin aux pratiques illicites (escroquerie).
  2. Empêcher toute nouvelle tentative d’introduction illicite d’objets dangereux.


Le Procureur a rappelé que la détention d’objets prohibés est une infraction grave et a félicité les forces de sécurité pour leur professionnalisme dans cette opération d'assainissement.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/10/2025

Tchad : Engagement réaffirmé pour la santé mentale face aux urgences

Tchad : Engagement réaffirmé pour la santé mentale face aux urgences

Tchad : Réunion du MATUH pour faire face aux inondations à N’Djaména-Bilala Tchad : Réunion du MATUH pour faire face aux inondations à N’Djaména-Bilala 10/10/2025

Populaires

Tcha : 300 téléphones, 228 armes blanches et des drogues saisis à la prison de Klessoum

09/10/2025

Tchad : Rayskim EDM, le pionnier qui a donné une âme au rap-slam tchadien

09/10/2025

Présidentielle au Cameroun : des sessions de formation en France pour un scrutin apaisé et transparent

09/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 07/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? 06/10/2025 - Gontran Temandang

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter