Tchad : Vaste fouille inopinée à la Maison d’Arrêt de Klessoum

Bilan Accablant des Saisies
L'opération, menée par des gendarmes, policiers et agents pénitentiaires, a révélé une quantité impressionnante d’objets interdits.
Le bilan des saisies est le suivant :
- 300 téléphones portables
- 228 armes blanches
- 79 cartes SIM
- 17 doses de stupéfiants
- 5 litres de drogues (fabriquées par les détenus eux-mêmes)
- Divers accessoires dangereux
Indignation du Procureur et Appel à la Vigilance
Le Procureur de la République, Moussa Abdelkerim Saleh, présent sur les lieux, s'est dit indigné par la présence de tels objets dans un milieu sous haute surveillance.
Il a martelé l'inadmissibilité que des détenus « utilisent des téléphones pour escroquer des citoyens depuis leurs cellules ». Le magistrat a ainsi rappelé les responsables pénitentiaires à l'ordre, insistant sur le strict respect du règlement intérieur et la nécessité de redoubler de vigilance pour :
- Mettre fin aux pratiques illicites (escroquerie).
- Empêcher toute nouvelle tentative d’introduction illicite d’objets dangereux.
Le Procureur a rappelé que la détention d’objets prohibés est une infraction grave et a félicité les forces de sécurité pour leur professionnalisme dans cette opération d'assainissement.