Tchad : Vaste fouille inopinée à la Maison d’Arrêt de Klessoum

Indignation du Procureur et Appel à la Vigilance

Mettre fin aux pratiques illicites (escroquerie). Empêcher toute nouvelle tentative d’introduction illicite d’objets dangereux.

Le Procureur de la République, Moussa Abdelkerim Saleh, présent sur les lieux, s'est dit indigné par la présence de tels objets dans un milieu sous haute surveillance.Il a martelé l'inadmissibilité que des détenus « utilisent des téléphones pour escroquer des citoyens depuis leurs cellules ». Le magistrat a ainsi rappelé les responsables pénitentiaires à l'ordre, insistant sur le strict respect du règlement intérieur et la nécessité de redoubler de vigilance pour :Le Procureur a rappelé que la détention d’objets prohibés est une infraction grave et a félicité les forces de sécurité pour leur professionnalisme dans cette opération d'assainissement.