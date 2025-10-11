Tchad : Vaste opération de salubrité au Lycée Alkanemi de Mao





Dès l’aube, élèves, enseignants et membres de la communauté se sont réunis dans une ambiance conviviale et solidaire. Armés de râteaux, de pelles et de brouettes, ils ont entrepris de balayer la cour du lycée et ses abords, éliminant déchets et débris pour redonner à l’établissement un cadre propre et accueillant.





Cette initiative s’inscrit dans une série d’actions régulières menées par la commune pour renforcer l’hygiène publique, sensibiliser les jeunes à l’importance de l’environnement et promouvoir l’engagement communautaire. Elle souligne également le rôle moteur des femmes dans la vie associative et civique de Mao, dont la présence active dans ce type d’opérations est de plus en plus remarquée et saluée.