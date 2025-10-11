Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Vaste opération de salubrité au Lycée Alkanemi de Mao


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 11 Octobre 2025


La commune de Mao a poursuivi sa traditionnelle opération de salubrité ce samedi matin en ciblant le lycée Alkanemi. L'initiative, menée par la Maire adjointe Mme Zara Bintou Mouta Mbodou, a mobilisé une équipe municipale dynamique, des associations locales et plusieurs organisations féminines.


  Dès l’aube, élèves, enseignants et membres de la communauté se sont réunis dans une ambiance conviviale et solidaire. Armés de râteaux, de pelles et de brouettes, ils ont entrepris de balayer la cour du lycée et ses abords, éliminant déchets et débris pour redonner à l’établissement un cadre propre et accueillant.

 
Cette initiative s’inscrit dans une série d’actions régulières menées par la commune pour renforcer l’hygiène publique, sensibiliser les jeunes à l’importance de l’environnement et promouvoir l’engagement communautaire. Elle souligne également le rôle moteur des femmes dans la vie associative et civique de Mao, dont la présence active dans ce type d’opérations est de plus en plus remarquée et saluée.


