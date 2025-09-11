Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Vers une fiscalité plus moderne et inclusive


Alwihda Info | Par - 12 Septembre 2025


Le Tchad a entrepris d'importantes réformes fiscales et sociales pour moderniser son administration et soutenir la transformation économique du pays. Ces mesures visent à promouvoir l'inclusion numérique, stimuler le développement hors de la capitale et améliorer l'efficacité des services fiscaux.


Cinq Mesures Phare

 

1️⃣ Exonération des Taxes à l'Importation

  L'exonération des taxes à l'importation sur les téléphones, ordinateurs et tablettes est une mesure clé pour encourager l’inclusion numérique. En rendant ces technologies plus accessibles, le gouvernement espère promouvoir l'éducation et l'innovation à travers le pays.

 

2️⃣ Abattements Fiscaux pour les Entreprises en Province

  Des abattements fiscaux et des réductions de charges sociales sont offerts aux entreprises implantées en province. Cette initiative vise à renforcer l’attractivité des territoires en incitant les entreprises à s'installer en dehors de la capitale.

 

3️⃣ Digitalisation des Procédures Fiscales

  La digitalisation des procédures fiscales, incluant la télédéclaration et l’accès numérique au Code général des impôts, facilite les interactions entre les contribuables et l'administration fiscale. Cela permet également d'améliorer l'efficacité des processus administratifs.

 

4️⃣ Automatisation Renforcée

  L'automatisation des recettes fiscales est renforcée grâce à la bancarisation, au mobile money, aux justificatifs électroniques, et à la modernisation des contrôles douaniers. Ces mesures visent à réduire la fraude fiscale et à améliorer la collecte des recettes.

 

5️⃣ Allègements Sociaux Ciblés

  Des allègements sociaux ciblés sont prévus en faveur des jeunes, des zones rurales et des personnes vivant avec un handicap. Ces initiatives renforcent l’équité sociale et visent à soutenir les populations les plus vulnérables.

 

Ces réformes fiscales et sociales ouvrent la voie à une administration plus moderne et inclusive, tournée vers l’équité territoriale. En mettant en place ces mesures, le Tchad aspire à créer un environnement favorable tant pour les citoyens que pour les investisseurs, favorisant ainsi un développement économique durable et équilibré.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


