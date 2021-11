Tchad : "Victoire", le tout premier album de Hp7 sortira en 2022

L'artiste Hp7 s'inscrit après Himosky et Lil J. Voilà qu'après des années à travailler sur l'originalité de son verbiage, Hp7 sort deux titres en avant goût pour son prochain album. Un rappeur de la génération des afrotrappeurs en plein dans une thématique différente qui est celle du gospel : des témoignages du jeune rappeur chrétien qui a découvert un nouveau chemin dans la religion. Une raison pour le projet de cet album.



Produit et managé par le Label Buzz Masters War, Hp7 est un jeune rappeur un peu absent de la scène mais son flow est interessant. Un peu different, il a quand même été lauréat à la compétition d'un jeu video freestyle sur les réseaux sociaux.



Hp7 applique du rap chanté : la même technique qu'un parolier peut faire mais d'une façon mélodieuse. Il serait important de le suivre pour découvrir le coté mystérieux que Hp7 réserve comme surprise dans son projet en cours.