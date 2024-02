Tchad : Visite du Premier ministre sur le chantier du 3e pont sur le fleuve Chari à N'Djaména

Ce pont est l'un des projets d'infrastructures majeurs en cours de réalisation dans la capitale tchadienne. Confié à l'entreprise CGCOC Group et supervisé par la mission de contrôle STUDI International, il vise à construire un pont long de 320 mètres avec une capacité pour 4 voies, ainsi que des trottoirs pour les engins à deux roues et les piétons. De plus, une route d'accès reliant le pont à la route de Nguéli fait également partie du projet.



Avec un taux d'avancement des travaux atteignant déjà 62,1%, ce projet témoigne du dynamisme et du professionnalisme des acteurs impliqués malgré les difficultés rencontrées. En effet, les travaux ont été temporairement interrompus en raison de la pandémie mondiale causée par le Covid-19 et des retards dans l'acheminement des matériaux depuis la Chine.



Lors de sa visite sur place, le Premier Ministre a souligné l'importance cruciale de cette infrastructure pour relier les quartiers périphériques au reste de la ville. Il a également encouragé tous les acteurs du secteur des infrastructures à redoubler d'efforts car ces ouvrages routiers et ponts sont essentiels pour stimuler le développement socio-économique du pays.



Grâce aux efforts concertés entrepris par l'équipe gouvernementale ainsi que par toutes les parties prenantes impliquées dans ce projet ambitieux, le Tchad se positionne comme un véritable moteur économique régional grâce aux infrastructures modernes qu'il met en place. Le 3e pont sur le fleuve Chari ne fait pas exception et contribuera certainement au développement social et économique du pays tout en améliorant considérablement la vie quotidienne des habitants.