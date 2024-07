Tchad : Visite du chantier de construction du port de Dakhla par la délégation tchadienne

Ce gigantesque chantier, situé à 50 km de la ville de Dakhla, s'inscrit dans la vision royale de Sa Majesté Mohammed VI de développer l'accès à la façade Atlantique pour les pays du Sahel, notamment le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Financé par le Maroc à hauteur de 2 milliards de dollars, le port de Dakhla ambitionne de faire du pays une plaque tournante de la logistique maritime sur les côtes atlantiques africaines.



Bâti sur une superficie de 30 km2, répartie entre les eaux profondes et la terre ferme, le port de Dakhla comprendra trois bassins distincts dédiés au fret, à la pêche et à la construction navale. Un pont de 1 300 mètres reliera l'espace quai au terminal portuaire. L'achèvement des travaux est prévu pour 2029.



Lors de cette visite, la délégation tchadienne, accompagnée de l'ambassadeur du Tchad au Maroc, a reçu des présentations détaillées sur le projet et a pu visiter les différents chantiers en cours. Cette visite a permis aux participants de mesurer l'envergure du projet et son potentiel de contribution au développement économique et social de la région.



Le port de Dakhla représente un symbole fort de la coopération entre le Maroc et les pays du Sahel. Sa réalisation contribuera à fluidifier les échanges commerciaux, à stimuler la croissance économique et à créer de nombreux emplois dans la région. La visite de la délégation tchadienne témoigne de l'engagement du Tchad à soutenir ce projet structurant et à renforcer ses relations de partenariat avec le Maroc.