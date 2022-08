Tchad : « Voix de la femme » réagit à l’accord de Doha

Avec la méditation du Qatar, le gouvernement de transition a procédé le 8 août dernier à Doha, à la signature d'un accord de paix définitive au Tchad.



Cet accord signé vise à restaurer la confiance, la paix, la cohésion nationale et la sécurité, avec toute la garantie, pour la participation des politico-militaires au Dialogue national inclusif, prévu le 20 août prochain.



La secrétaire générale de l'ONG « Voix de la femme », Amsissane Lamana, félicite la clairvoyance des filles et fils du Tchad, pour leur sacrifice au nom de la nation tchadienne, des femmes et enfants longtemps victimes des conflits fraternels armés.



« Merci d'avoir prioriser les intérêts de la nation tchadienne et le désir d'aller ensemble pour une réconciliation définitive », dit-elle.



« Nous rendons un grand hommage à ces grands hommes vaillants négociateurs, politico-militaires, pour avoir tout abandonné, femmes, enfants, confort et logis, pour rester en pourparlers entre frères, afin d'aboutir à un accord pour participer au dialogue et enterrer définitivement les longues années des conflits fraternels », réagit la secrétaire générale de l’ONG.