Tchad - Vol Egyptair MS 886 retardé : L'ADAC rassure les passagers et explique l'incident

L’Autorité de l’Aviation Civile (ADAC) exprime sa solidarité envers les passagers du vol MS 886, à destination du Caire, qui a été retardé le 21 février 2025.



Suite à une réunion avec la représentation d'Egyptair au Tchad, l’ADAC a obtenu des explications concernant cet incident. Selon le « Aircraft Technical Log », un dysfonctionnement du pilotage automatique a été constaté à 13h30. Pour effectuer la maintenance nécessaire à bord, les passagers devaient être débarqués. Cependant, leur débarquement a été retardé en raison du départ d'un vol VIP, ce qui a conduit à ce qu'ils restent à bord jusqu'à 15h.



Une fois le vol VIP parti, les passagers ont été débarqués et informés que leur vol ne partirait que le lendemain à 6h. Pour garantir le respect des droits des passagers, l’ADAC a mobilisé plusieurs de ses dirigeants, qui ont veillé à ce que les 53 passagers concernés soient hébergés à l’hôtel. Ceux qui ont choisi de rentrer chez eux ou qui ont annulé leur vol n'ont pas été logés.



Les produits périssables de certains passagers ont été retirés de leurs bagages et placés dans une chambre froide d’une société de catering opérant à l'aéroport.



Le matin du 22 février 2025, le vol a été correctement opéré et tous les passagers ont été embarqués avec succès à bord d’un avion de type B737-800, de nouvelle génération.



L’ADAC rappelle son engagement à veiller à la sécurité de l’aviation et à respecter strictement la réglementation en vigueur. L’ADAC effectue également des inspections sur les avions étrangers (SAFA) pour s'assurer de la qualité des compagnies opérant dans ses aéroports.