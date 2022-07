Tchad : "Wake Up", la nouvelle application au service des droits de l’Homme et du social

Mingar Monodji Fidel, président de Wake Up section Tchad, a lancé officiellement ce 23 juillet 2022 l’application informatique Wake Up.



L'application a une approche liée aux droits de l'Homme et aux activités sociales. Wake Up est un outil technologique comme une contribution à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble. Elle ne doit pas être détournée de ses objectifs.



L’application est développée par la coordination internationale, basée aux États-Unis. Elle est simple d'utilisation, sécurisée avec une politique de confidentialité et de protection des données privées aux normes internationales. Cette application est téléchargeable sur « Play Store ». Elle peut être considérée comme un outil d'alerte d'utilisation périphérique, qui s'avère être un véritable outil de dénonciation contre les abus, les violations des droits de l'Homme, l'esclavage et les conflits communautaires tels que le conflit agriculteur-éleveur qui gangrène la société tchadienne, détaille Mingar Monodji Fidel.



Subséquement, le président invite les activistes, les defenseurs des droits humains, les journalistes, les citoyens épris de justice et de la paix à se l’approprier mais surtout à en faire un bon usage dans la règle de l'art.