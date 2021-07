Tchad : Wakit Tamma décide de ne pas marcher le 16 juillet

N'Djamena - La coordination des actions citoyennes "Wakit Tamma" décide de ne pas marcher le 16 juillet, à la suite d'une assemblée générale tenue ce 13 juillet. En cause : la modification de la date et de l'itinéraire.



Le ministre de la Sécurité publique, Souleyman Abakar Adam, a signé lundi un arrêté autorisant la marche pour vendredi 16 juillet 2021. L'itinéraire a été modifié comme suit : Rond point Hamama au Palais du 15 janvier.



Wakit Tamma a initialement lancé un appel à manifester le 14 juillet pour "dénoncer la dévolution monarchique du pouvoir, la confiscation du pouvoir par le Conseil militaire de transition et les violations systématiques des droits humains".



La demande d'autorisation préalable a été déposée le 6 juillet. Deux membres de "Wakit Tamma", Me. Max Loalngar et Dr. Sitack Yombatinan, avaient informé samedi dernier que le ministère de la Sécurité publique a été avisé, un travail commun a été fait sur la matérialité de la manifestation et le principe a été accepté.