TCHAD Tchad : Wakit Tamma demande au président de transition de respecter son serment d’officier

Alwihda Info | Par Mbaïnaissem Gedeon - 6 Juillet 2023



Lors d'un point de presse tenu par Soumaïne Adoum, porte-parole de la coordination des actions citoyennes Wakit Tamma, plusieurs sujets ont été abordés concernant la mise en œuvre des résolutions de l'Union africaine (UA) et la nécessité d'une transition démocratique au Tchad.





Selon Soumaïne Adoum, cette volonté de confisquer le pouvoir entraîne la perpétuation d'un régime autocratique subi par les Tchadiens depuis 1990. Pour garantir une Transition réussie, il est nécessaire de procéder à une réforme honnête de la gouvernance électorale, en particulier des institutions telles que le CONOREC, la Chambre constitutionnelle et l'Administration territoriale, qui manquent de transparence.



Wakit Tamma propose plusieurs mesures pour une gouvernance électorale plus équitable. Il suggère l'élection des magistrats de la Chambre constitutionnelle par leurs pairs, en se basant sur des critères de probité morale, de compétence et de neutralité vis-à-vis de la compétition électorale. De même, les nominations dans l'administration territoriale doivent être basées sur ces mêmes critères, et une démilitarisation complète est nécessaire. "Si le Président de Transition tient d’une part au respect du serment d’Officier supérieur de ne pas trahir la parole donnée, d’autre part aux engagements qu’il a pris devant les Tchadiens de mener à terme la Transition et enfin de rendre le pouvoir à un élu national, il se doit : i/ de procéder à une reforme honnête de la gouvernance électorale qui garantisse des élections transparentes. Nous estimons que des institutions comme le CONOREC, la Chambre constitutionnelle, l’Administration territoriale ne présentent pas ce profil d’honnêteté."

Pour assurer la neutralité des forces de défense et de sécurité lors des scrutins, Wakit Tamma propose l'élaboration d'un cahier des charges clair. De plus, la coordination appelle à la mise en place d'un cadre de dialogue tripartite, réunissant le gouvernement, les acteurs politico-militaires, les partis politiques et les organisations de la société civile, afin de réviser les conclusions contestées du DNIS (Dialogue national inclusif et souverain) et d'adopter consensuellement les étapes de la Transition, en intégrant les questions clés.



Enfin, Wakit Tamma insiste sur la nécessité de donner suite aux massacres du 20 octobre 2022, afin de garantir la justice et lutter contre l'impunité.



