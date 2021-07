Tchad : Wakit Tamma rejette la conception du dialogue national inclusif

Dans un communiqué de presse rendu public le 7 juillet, la coordination des actions citoyennes Wakit Tamma, rappelle qu’en date du 2 juillet 2021, le président du CMT a signé un décret « mettant en place une Commission chargée de de l’organisation du Dialogue inclusif que tous les Tchadiens attendent de leurs vœux ». Le document co-signé, pour la société civile, par Me Max Loalngar et pour les partis politiques, par le Dr Beni Sitack Tombatina, rappelle certaines remarques.



Ainsi donc, le principe d’un dialogue inclusif est que l’ensemble du processus est régi par une démarche consensuelle. Ce qui, pour Wakit Tamma, « n’est manifestement pas le cas, puisque le CMT procède plutôt par une démarche exclusive et unilatérale ». Par ailleurs, la coordination estime que le CMT opère dans une situation de guérilla avec l’UA « qui aujourd’hui est paralysée par ses contradictions ». En effet, le lancement du processus de manière exclusive constitue une défiance envers l’ensemble de l’opposition armée et un discrédit au processus de dialogue inclusif.



« Par ailleurs, on constate que le CMT est dans un processus de réarmement et de militarisation basé sur des contradictions ethniques », peut-on lire. De même, le CMT semble privilégier la voie des armes, tout en maintenant l’option d’un dialogue politique. « La mauvaise foi du CMT est ainsi établie. Ceci ne présage nullement d’un dialogue inclusif, encore moins d’un dialogue sincère », estime la coordination des partis politques et de la société civile. A cet effet, la coordination de la coalition Wakit Tamma « condamne avec le dernière énergie ce subterfuge qui n’a d’autre intention que de réunir les conditions d’une crise encore plus grave qui justifierait la prolongation de la Transition ».



Bien plus, elle met devant ses responsabilités, la Commission Paix et Sécurité de l’UA en particulier et les Etats membres de l’UA en général, afin qu’il soit mis fin à cette dérive sans délais. Elle appelle la France à se rendre à l’évidence que son soutien au CMT ne peut conduire le processus aux résultats attendus par les Tchadiens. Enfin, la coordination regrette l’indifférence de l’ONU et souhaite qu’elle s’auto-saisisse du cas tchadien, tout en invitant le peuple à s’opposer à la « grave atteinte à sa liberté et aspirations légitimes ». La communauté internationale est aussi appelé à s’impliquer dans la crise socio-politique tchadienne pour éviter des souffrances supplémentaires à la population.