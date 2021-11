Tchad : Wakit Tamma sera devant le Palais de justice de N’Djamena ce 11 novembre

Par un communiqué de Presse du 9 novembre 2021, la coordination des actions citoyens, Wakit Tamma appelle la population de N’Djamena à sortir massivement ce jeudi 11 novembre 2021 dès 9h 00 devant le Palais de justice pour se joindre au sit-in organisé par le parti Réformiste en protestation du piétinement du dossier relatif à l’arrestation, ma torture et les traitements inhumains de son président national Yacine Abdrahamane Sakine suite à la marche pacifique de Wakit Tamma du 19 mai 2021.



Par ailleurs, Wakit Tamma interpelle le Président du CMT, le ministre de la justice et le Ministre en charge de la sécurité publique et de l’immigration sur l’impunité qui semble prendre corps sur ce dossier à défaut d’une instruction rapide, une saisine de la CPI contre les auteurs de ces actes sera envisagée conclu le même communiqué.