Tchad : WenakLabs incite au numérique à travers le nouveau Centre de Massakory

Selon lui, dans cette marche de la révolution numérique, les jeunes ont un grand rôle à jouer, celui de contribuer efficacement à la migration des idées, le partage du savoir et le développement de nos communautés. Ainsi, le centre apportera les bases nécessaires pour dompter les TIC. De la formation, des activités communautaires et de l'accompagnement entrepreneurial y seront proposés.



Abdelsalam Safi a aussi relevé que les usagers de ce cyber-café seront appelés à payer pour aider le comité de gestion à assurer son bon fonctionnement et renouveler les équipements.



Après la coupure du ruban et la visite du centre, les différentes délégations ont également visité les stands des entrepreneurs.