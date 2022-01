Tchad : Yacine Abdramane appelle à mettre l'accent sur l'amélioration des conditions de vie

Les conditions de vie, les infrastructures et l'environnement ont continué à se dégrader, l'unité nationale à être malmenée, les droits et libertés à être impunément violés, la capitale est devenue une ville poubelle, presque toutes les provinces du pays connaissent des pénuries d'eau et d'électricité, la jeunesse, désespérée par le chômage et le manque de perspectives, continue de s'exiler, énumère Yacine Abdramane Sakine.



Yacine rappelle que l'année 2021 est une année où le Tchad a perdu celui qui l'a dirigé avec une main de fer pendant trois décennies. Après sa mort, presque tous les tchadiens pensaient que le moment est venu pour évaluer et oublier le passé et aborder avec sincérité et franchise l'avenir de ce pays.



Le président du PR constate qu'après la mort du président Idriss Deby Itno, son fils a fait un coup d'État, ce qui constitue une violation flagrante de la loi suprême du peuple tchadien. Yacine a mentionné que le PCMT dès son arrivée au pouvoir jusqu'à nos jours, au lieu de mettre l'accent sur l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, passe son temps à manigancer pour rester longtemps au pouvoir comme son père.



Pour relever les défis, le président du Parti Réformiste estime que les tchadiens ont besoin d'être ressemblés autour des valeurs essentielles de la République avec un État fort et juste. Le Tchad a besoin d'un État fort qui veille à l'accomplissement des devoirs et à l'exercice des droits par tous les citoyens tout en protégeant l'intérêt général. Cet État moderne qui guidera la nation vers la réconciliation nationale et le développement sera porté par une gouvernance garantissant l'égalité des chances, donnant la priorité au savoir et au développement des infrastructures, mais aussi à la lutte contre la corruption et à l'indépendance de la justice.