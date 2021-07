Tchad : Yaya Barkai remplace Barka Pierre à l’UNET, section N’Djamena

La cérémonie de prise de service de l’équipe entrante de l’Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) a eu lieu lundi dernier, dans les locaux de la faculté d’Ardep-Djoumal, en présence du président de l’organisation des élections, Djamous Hassan et de quelques anciens de l’UNET. Yaya Barkai et son équipe ont officiellement pris service.



Cette équipe a été élue dans des circonstances difficiles à décrire. Elle fait face à d’énormes attentes des étudiants. Surtout, la question cruciale de l’élasticité des années académiques, le manque de fond documentaire dans les sites universitaires, l’insuffisance de bus, le manque de salles de cours, le renforcement d’équipement dans les laboratoires et la disponibilité du logement de Toukra. Toutes ces attentes sont prises en compte par le secrétaire exécutif Yaya Barkai. Pour lui, c’est un défi à relever, car l’équipe sortante a brillé par des grèves répétitives.



Le président du comité d’organisation de l’élection lance un appel à la responsabilité des représentants, face au comportement violent des étudiants ces derniers temps. L’UNET, section de Ndjamena a perdu sa crédibilité depuis 2014, comme organe représentatif des étudiants, mais c’est au pied mur qu’on juge un maçon. En attendant, l’on ne peut que souhaiter bon vent à cette nouvelle équipe.