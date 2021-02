Tchad : Yombombé Madjitoloum Théophile, président de l’UTPC, investi pour la présidentielle

Le parti Union de Travailleurs Progressistes pour la Cohésion (UTPC) a tenu ce mercredi à Moundou, son congrès statutaire. Placé sous le thème : Une gouvernance résiliente pour un développement intégral, ces assises ont réuni plusieurs militants de ce jeune parti venus de plusieurs localités du Pays. On note à l’ouverture de ce congrès, la présence des autorités provinciales notamment, le secrétaire général de la Province, le Préfet du département du Lac Wey, le Maire de la ville de Moundou, le sous Préfet de Moundou Rural et des responsables des forces de défenses et de sécurité.



Dans son mot à l’ouverture des travaux, le Président fédéral du Logone Occidental de l’UTPC Békainyo Osée fait savoir que ce congrès, premier du genre dans la vie politique du parti qui pose certes des jalons durables des exercices démocratiques de l’UTPC qui aspire légitimement à contribuer efficacement et à tous les échelons au développement en se fondant sur des ressources inépuisables du Tchad.



Lançant officiellement les travaux du congrès, le secrétaire national de l’UTPC, Lotodingao Gaetan, souligne que depuis le début de sa demande d’exercer ses activités jusqu’à nos jours, le parti continue de respecter les textes et les lois de la République du Tchad. « C’est en respectant les procédures exigées par les lois et règlements de notre République que nous avons cette opportunité d’exercer aujourd’hui ».