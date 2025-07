Tchad : Youssouf Torbo Djarma prend les rênes du département de Bragoto

Une foule nombreuse s’est rassemblée le mercredi 23 juillet à Koumogo, chef-lieu du département de Bragoto, pour assister à l’installation officielle de Youssouf Torbo Djarma au poste de préfet.



Trois mois après la création de ce jeune département, la cérémonie de passation de service s’est déroulée dans une atmosphère solennelle. Elle était présidée par le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidel Kode Ngolo, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari.



Le secrétaire général provincial a rappelé les défis auxquels Bragoto doit faire face : manque d’infrastructures, enclavement de plusieurs zones rurales et nécessité de renforcer la cohésion sociale. Il a également remercié l’administration sortante pour les efforts engagés depuis la création du département, et a encouragé le nouveau chef à poursuivre cette dynamique.



« La création du département de Bragoto, issue de la politique de décentralisation du gouvernement, vise à rapprocher l’administration des populations et à mieux répondre à leurs besoins. Mais le chemin reste semé d’obstacles : Donc, mettez-vous résolument au travail » a précisé le secrétaire général provincial du Moyen-Chari.



Prenant la parole à son tour, Youssouf Torbo Djarma a exprimé sa gratitude aux autorités et aux populations locales pour la confiance placée en lui. « Je m’engage à travailler main dans la main avec vous pour la paix, la sécurité et l’amélioration de nos conditions de vie », a-t-il déclaré.



Pour les habitants, l’installation du nouveau préfet représente un espoir. Plusieurs responsables locaux interrogés ont exprimé leurs attentes : la construction de nouvelles pistes rurales, le renforcement des forces de défense et de sécurité et la relance des services sociaux de base.



L’arrivée de M. Djarma marque donc un nouveau départ pour cette partie du Moyen-Chari, avec l’espoir que les promesses d’aujourd’hui se transforment bientôt en réalisations concrètes.