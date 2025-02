TCHAD Tchad : Zara Mahamat Issa officiellement installée à la tête du ministère de l’Action sociale

Alwihda Info | Par Hassan Abdramane - 11 Février 2025



Nommée à la suite du récent remaniement gouvernemental, la nouvelle ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Zara Mahamat Issa, a été officiellement installée dans ses fonctions ce 11 février 2025 par la ministre Secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin.





Bilan du mandat de la ministre sortante



Dans son allocution, la ministre sortante, Fatimé Boukar Kossei, a dressé un bilan d’une année à la tête du ministère, en mettant en avant les progrès réalisés depuis la création du département en janvier 2024. Elle a souligné plusieurs axes essentiels de son action, notamment : L’intégration du ministère dans la structure gouvernementale avec une définition claire de son champ d’intervention et de ses missions ;

La rédaction et l’adoption des textes réglementaires, établissant un cadre juridique et administratif pour un fonctionnement optimal ;

La mise en place des premiers programmes et initiatives, visant à répondre aux urgences humanitaires. Elle s’est dite fière du travail accompli au service du pays et des populations vulnérables, précisant que chaque avancée a été le fruit d’un effort collectif.



Fatimé Boukar Kossei a également exprimé sa profonde reconnaissance au Chef de l’État, notamment pour la mise à disposition d’un fonds de solidarité ayant permis de faire face aux inondations dévastatrices. Elle a rappelé l’évaluation des conditions de vie des réfugiés à l’Est et dans la province du Lac Tchad, ainsi que les ajustements apportés à l’organigramme de la Commission Nationale d’Accueil des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR).



Elle a tenu à saluer les partenaires institutionnels et humanitaires pour leur collaboration précieuse, ainsi que ses collaborateurs, pour leur engagement professionnel et administratif.



Engagement de la nouvelle ministre Zara Mahamat Issa



Dans son discours, la ministre entrante, Zara Mahamat Issa, a exprimé sa gratitude au Chef de l’État, Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi qu’au Premier ministre, l’Ambassadeur Allamaye Halina, pour la confiance placée en elle. Elle a également remercié la ministre sortante et son équipe pour les efforts déployés et leur engagement au service de la nation.



Elle a promis d’assurer la continuité des actions entamées, tout en répondant efficacement aux besoins humanitaires de la population. Elle a également souligné les grands défis auxquels elle devra faire face avec son équipe.



