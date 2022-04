Tchad : Zilloul Arch réitère la volonté des femmes d’œuvrer pour le dialogue

Zilloul Arch plaide pour un dialogue entre toutes les filles et fils du Tchad. Une annonce faite ce jour au siège de l’association et ce en rapport avec les négociations avec les politico-militaires à Doha.



S'exprimant, la présidente de l’association Amouna Ali Sougui a rappelé “la disponibilité des femmes tchadiennes à œuvrer, en tant que mères et citoyennes à tous les niveaux dans le processus de gouvernance et pour une paix durable”.



Elle a parallèlement remercié les forces politico-militaires pour “la collaboration franche” durant les travaux de Doha afin de “trouver des solutions entre filles et fils du Tchad”.



Rappelons que l'association Ziloul Arch œuvre aux côtés des femmes tchadiennes avec comme but d’enseigner la Sunna du prophète, contribuer à la culture de la civilisation islamique dans la vie quotidienne, renforcer les liens d'amitié entre les musulmans, participer aux manifestations culturelles et religieuses, promouvoir la cohabitation pacifique entre les tous les tchadiens sans distinction aucune, enfin soutenir les veuves, les orphelins et les personnes de troisième âge.