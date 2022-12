Tchad : à 17 km d'Abéché, des villageois appellent à l'aide pour achever un puits traditionnel

Le groupement "Le progrès", en collaboration avec l'Association des médiateurs pour la paix et le développement (AMPD), a organisé ce 19 décembre une formation couplée à une séance de sensibilisation sur la prévention des conflits et les stratégies d'adaptation aux effets des changements climatiques à l'échelle provinciale, au village Ngatar, localité située à 17 km au Nord Est d'Abéché.



Le chef de village a saisi l'opportunité pour demander au gouvernement, aux partenaires et aux bonnes volontés de leur venir en aide. Depuis un certain temps, la population locale s'est mise à creuser un puits traditionnel avec une méthode qui ne permet pas d'atteindre la profondeur adéquate pour faire jaillir de l'eau.



Un trou d'une profondeur de 22 mètres a été creusé jusqu'à présent par la population. Mais la technique employée est classique et inefficace.