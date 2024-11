Tchad : à Abéché, 226 jeunes initiés sur la prévention et la gestion des conflits communautaires

L’association Global Soutien pour Tous, en collaboration avec le Centre International de Formation Professionnelle en Action Humanitaire, a lancé un séminaire de formation. C'était ce lundi, 04 novembre 2024, à l'hôtel trois étoiles d'Abéché.



Le séminaire, axé sur le thème de la prévention et de la gestion des conflits communautaires, a pour objectif de renforcer les compétences et les connaissances des participants, face aux défis sociaux actuels.



L'événement a réuni des figures importantes, notamment le délégué de l'Action Sociale, chargé des affaires humanitaires, le délégué de la Jeunesse et des Sports, ainsi que d'autres responsables gouvernementaux. Parmi les invités, le général Amine et les techniciens de l'ONG Aturad, ont également pris part à cette rencontre.



La présence de ces personnalités souligne l'importance accordée à la problématique des conflits communautaires, et la nécessité d'une approche collective pour les résoudre. En réunissant différents acteurs, le séminaire vise à créer un espace d'échange et de collaboration, propice à la mise en place de solutions durables.



Ce séminaire a enregistré la participation de 226 jeunes issus de divers horizons de la ville, témoignant ainsi d'un vif intérêt pour les questions de coexistence pacifique et de développement communautaire. Ces jeunes, en tant que futurs leaders et agents de changement, jouent un rôle essentiel dans la promotion de la paix et la cohésion sociale.



L'événement représente une étape significative dans la sensibilisation et l'engagement des jeunes envers des initiatives de développement durable, et de gestion des conflits.