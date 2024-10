Tchad : à Abéché, atelier de plaidoyer sur l'introduction des vaccins contre les maladies épidémiques

Il s'est tenu ce 24 octobre 2024, à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, un atelier de plaidoyer sur l'importance de l'introduction des vaccins contre les maladies respiratoires et la diarrhée chez les enfants de 0 à 5 ans. L’atelier présidé par le maire de la ville d'Abéché Mahamat Saleh Ahmat Adam, représentant le gouverneur du Ouaddaï.



Cet atelier est organisé par le ministère de la Santé publique, en partenariat avec Action pour la protection des droits de l'enfant, et a pour but de vacciner les enfants de 0 à 5 ans, pour prévenir contre les maladies. Dans son discours, le délégué de la Santé publique du Ouaddaï Abdelmamoud Chêne, a remercié les participants pour avoir répondu présent à cette rencontre de sensibilisation sur l'introduction du nouveau vaccin.



Le délégué de la Santé publique, Dr Abdelmamoud Chêne a sollicité l'appui de tous dans la sensibilisation de la population et les associations des femmes et des jeunes, pour qui est une adhésion massive de la population, à cette vaccination de routine dans notre province.



Le représentant du ministère de la Santé publique, Mahamat Moussa Gamar a relevé que sans l'intervention, et la contribution de tous dans la sensibilisation, aucune intervention du ministère de la Santé ne peut avoir des résultats satisfaisants.



C'est dans ce sens, qu'il a sollicité l'appui de l'administration des services déconcentrés de l'Etat et les organisations locales. Pour le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, représentant le gouverneur du Ouaddaï a souligné que, « nous tous nous devons œuvrer ensemble pour sensibiliser, informer et rassurer les parents sur l'importance de vaccins ».



Le maire de la ville d'Abéché Mahamat Saleh Ahmat Adam a saisi l'occasion pour inviter les autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que les travailleurs de la santé de jouer un rôle central dans cette campagne.