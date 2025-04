Tchad : à Abéché, atelier de renforcement des capacités des ONG tchadiennes à l'Est du pays

Il se tient depuis le lundi 07 avril 2025 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, la cérémonie de lancement d'un atelier de formation sur le renforcement des capacités des organisations non gouvernementales tchadiennes œuvrant dans la zone Est.



C'est le représentant du maire de la ville d'Abéché, Amine Ahmat Idriss, qui a donné le coup d'envoi des travaux. Cette formation a pour thème : les ressources humaines et finances, en logistique, en suivi-évaluation redevabilité et apprentissage.



Le coordinateur du projet PRECOCE dans l'Est du pays, Abdel Rahim Mahamat Maloum, a indiqué que ce projet répondra aux situations d'urgence au sein de la communauté, à travers des petites initiatives visant à renforcer leurs capacités au niveau local. Il a ensuite appelé les bénéficiaires constitués des représentants des ONG et de la société civile, d'être dévoués et engagés pour promouvoir le développement socio-économique de la province du Ouaddaï.



Le représentant des experts, Gabgalia Gaston, a signifié que cette formation permet de renforcer les capacités des ONG en ressources humaines et financières, et de leur permettre de continuer à les accompagner afin de bien mener.



Lançant les travaux, le représentant du maire de la ville d'Abéché, Amine Ahmat Idriss, a tenu à exprimer toute sa gratitude, au nom de la population l'ambassade de France, pour ses nombreuses réalisations dans le domaine des projets sociaux en faveur de la jeunesse. Il a également encouragé la jeunesse à participer activement au développement de la ville d'Abéché.



Il a enfin exprimé son espoir de voir ce projet avoir un impact significatif sur la vie des résidents.