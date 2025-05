Tchad : à Abéché, conférence-débat sur l'accueil et l’orientation des malades au CHU d'Abéché

La salle multimédia de l'Institut national des sciences et techniques d'Abéché (INSTA) a servi de cadre ce mercredi 28 mai 2025, à une conférence-débat sur le thème : « Accueil, orientation des malades au Centre Hospitalier et universitaire d'Abéché (CHU), défis et perspectives ».



Cette conférence débat était co-animée par le Dr Abdel-Mahmoud Chêne, délégué provincial de la santé du Ouaddaï, du Dr Tyau Tyau Harba, chef de service d'ophtalmologie, du Dr Sabre Émile, chef de service de la maternité et Ousmane Ismaël Arim, directeur du CHU d'Abéché. Cette conférence-débat a connu la présence des étudiants, des enseignants-chercheurs des différentes institutions de l'enseignement supérieur de la place.



Au cours de cette conférence, les panelistes se sont relayés pour expliquer à l'assistance, la nécessité de l'accueil des malades au CHU. Le premier conférencier, Ousman Ismaël Arim, a fait dans un premier temps l'historique de ce Centre, depuis sa création qui date de 1972, puis s'en est suivi le bilan des activités réalisées l'année dernière.



Pour le deuxième intervenant, le Dr Abdel-Mahmoud Chêne, le Centre hospitalier universitaire d'Abéché joue un rôle primordial dans la vie des citoyens, et d'ajouter qu’il est devenu de nos jours, un hôpital de référence et reçoit des malades venant de toutes les provinces, notamment du Nord-est et du centre du pays.



Les deux autres conférenciers, à savoir, le Dr Tyau Tyau Harba et le Dr Sabre Émile, ont intervenu pour parler de l'importance des services d'accueil dans un centre comme le CHU d'Abéché, avant de solliciter l'appui de la communauté, pour permettre au Centre d'atteindre ses objectifs en faveur du bien-être de la population.



Il faut noter que des questions d'éclaircissements et des préoccupations ont été posées par les participants, afin de trouver des réponses de la part des conférenciers.