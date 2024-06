Tchad : à Abéché, démission collective du personnel de la Radio la Voix du Développement

Entre la Radio la Voix du Développement et son personnel, c'est la dissolution totale du lien depuis ce mardi 25 juin 2024. Une démission du personnel est liée aux conditions difficiles de travail que la direction n'a pas voulu améliorer.



Pendant plus de deux semaines, une crise réelle qui secoue chaudement cette radio communautaire, devenue incapable de diffuser, d'informer et de divertir la population.



Il est à préciser que durant cette période, la direction n'a mené aucune négociation en vue de trouver des solutions.



C’est pourquoi le personnel a décidé de faire une rupture définitive avec cette radio. Il faut signaler enfin que la radio la Voix du Développement perd une dizaine de personnes composées des journalistes reporters, des techniciens et des animateurs.